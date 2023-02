LÕBU LÄBI ⟩ Amsterdami kanepikohvikuid ja punaste laternate tänavat ähvardavad ranged piirangud

Hollandi linn kehtestab maikuus uued eeskirjad, et muuta oma mainet. Amsterdam on populaarne sihtkoht poissmeestepidudele või turistidele, kes soovivad külastada mõnda linna kanepikohvikut või punaste laternate piirkonda. Seetõttu kavatseb linn keelata tänavatel kanepi suitsetamise, et vältida ühiskondlikke norme rikkuvaid olukordi. Samuti kehtestatakse linna kurikuulsas punaste laternate piirkonnas uued piirangud sekstöötajatele.

Amsterdami võimud ütlesid, et linna atmosfäär muutub kohutavaks just öösel. Paljud inimesed on narkootikumide ja alkoholi mõju all ning ei kontrolli oma käitumist. Linnapea Femke Halsema sõnas, et kohalikud, kes on linnas juba kaua elanud, ei tunne enam kodulinna ära. Nad ei oota turiste, kes vaid sellepärast linna külastavad, et nad ebamoraalselt käituda saaksid. Amsterdam on juba keelanud inimestel avalikus kohas alkoholi joomise ja keelab neil sel aastal ka tänaval kanepi suitsetamise.

Väidetavalt uurivad ametivõimud ka seda, kas oleks võimalik neljapäevast pühapäevani kella neljast õhtul kuni kella üheni öösel kanepimüük täielikult keelata. Hollandis on kanepi tarvitamise osas ainulaadne poliitika, kuna kohvikutel on lubatud seda müüa, hoolimata sellest, et uimastite omamine, tootmine või müümine on kriminaalkuritegu.

Kanepit müüvad kauplused peavad järgima rangeid reegleid ning oma tegevustega ei tohi nad kedagi häirida. Kanepi tarvitamine on muutunud niivõrd levinuks, et nüüd nõuab valitsus kauplustelt tagasihoidlikumat teguviisi ja käsib neil välisturistide meelitamine lõpetada.

Amsterdami volikogu kavandab «Hoia eemale!» kampaaniat, et peatada turistid, kes reisivad linna narkootikumide, alkoholi ja seksi pärast. Seksitöö on Hollandis seaduslik ja Amsterdami punaste laternate piirkond on üks selle linna populaarsemaid turismisihtkohti. Paljudes linna bordellides poseerivad töötajad aknal, et meelitada tänavalt kliente. Uute reeglite kohaselt võidakse bordellidelt nõuda oma akende katmist ja kliendid võivad sissepääsu broneerida QR-koodi abil.

Uute reeglite kohaselt, mida peaaegu kõik linnavolikogu liikmed toetasid, peavad seksitöötajad sulgema oma esinemiskohad kell kolm öösel. Ka kõik restoranid ja baarid peavad reedeti ja laupäeviti sulgema kell kaks öösel ning pärast kella üht öösel vanasse linnaosasse uusi külastajaid ei lubata.