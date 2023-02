Bali saar hakkab turistide liikumist piirama

Inimeste liikumist piiravad keelud hakkavad kehtima Bali saare mäestikus. Paljud saarel asuvatest mägedest on kohalikele hindudele pühad ning nad usuvad, et turistid võivad seda pühadust rikkuda. Kõikidele Bali mägedele see keeld siiski ei kehti.

Bali kuberner Wayan Koster sõnas, et inimesed ei tohiks enam vabalt pühasse piirkonda siseneda ega turiste meelitavaid kohvikuid või restorane mägede tippudesse ehitada. Ta lisas, et paljud inimesed sõidavad mägedes mootorratastega, mis riivab kohalike hindude kombeid. Seetõttu ütles Koster, et piirkonna kõrgeimad religioossed juhid otsustasid, et mägesid tuleks pühana hoida. Mees selgitas, et just juhtidelt tuli soovitus, et turistide liikumist mägedes võiks täiesti ära keelata.

Üks populaarsemaid mägesid on aktiivne vulkaan Batur, millele ronimiseks kulub umbes kaks tundi. Mäele on ehitatud mitu restorani ja vaateplatvormi. See on ka üks saare kõige pühamaid mägesid ja arvatakse, et see on hinduismi ühe jumala Brahma elupaik. Pühadusse uskuvad kohalikud korraldavad iga suurema negatiivse olukorra puhul mäe peal rituaali, et püüda kurja vaimu puhastada.

Vulkaan Batur. Foto: Shutterstock

Kohalikke on ärritanud mitmed juhtumid, kus ebaviisakad turistid rikuvad piirkonna pühadust. 2022. aastal tekitas probleeme Kanada näitleja Jeffrey Craigen, kui teda filmiti mäetipus alasti tantsimas. Näitleja, kes kirjeldab end vaimu- ja kehatervendajana, saadeti pärast intsidenti riigist välja ja talle keelati Indoneesiasse reisimine.

Eelmise aasta lõpus leidis aset veel üks juhtum, kui Agungi mäel suri Ameerikast pärit turist, kes tähistas oma sünnipäeva mäele ronimisega, kuid kukkus sealt alla. Bali kuberner sõnas, et õnnetusi juhtub mägedes palju ja see võiks turistidele hoiatuseks olla. Ta tunnistas, et ehk on mägedes liiga palju turismi ning see ongi suurte õnnetuste põhjuseks.

Erinevaid reegleid on turistid Balil rikkunud ka varem. Pandeemia ajal tekitasid probleeme mitmed turistid sellega, et nad eirasid kohalikke maskireegleid. Lisaks liiguvad YouTube'is klipid turistidest, kes pühades kohtades mootorrattatrikke ja riskantseid vempe teevad.