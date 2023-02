HALB MÄRK? ⟩ Välgulöök tabas maailma kuulsaimat vaatamisväärsust

Rio De Janeiro linnas asuv 39 meetri kõrgune Lunastaja Kristuse kuju on üle maailma väga tuntud ning on muutunud üheks Brasiilia uhkeimaks vaatamisväärsuseks. Seda kuju külastab igal aastal ligi kaks miljonit inimest.

Vaatamisväärsus sattus haruldasse olukorda, kui 10. veebruaril lõi välk otse kuju pähe ning veel hämmastavam on see, et huvitav seik sai ka pildile. Fotograaf Fernando Bragal õnnestus pikselöögist teha nii pilt, kui ka video. Nüüd on inimesed tema piltidest vaimustuses ja kuulsat välgusähvatust on vaadatud juba üle 20 miljoni korra.

Pilte kommenteerinud inimesed kahtlustavad naljatledes, et tegemist on mütoloogiliste äikesejumalate Zeusi või Thori käetööga. Siiski kiideti väga fotograafi, sest sellise hetke püüdmiseks on omajagu õnne ja kannatust vaja. Mõned arvasid, et tegemist on jumalakartliku märgiga ja sellesse tuleks ettevaatlikult suhtuda.

Kummalisel kombel pole selline välgulöök siiski väga eriline, sest see on juba kolmas kord 15 aasta jooksul, kui selline asi juhtub. Varem on välk Lunastaja Kristuse kuju tabanud 2007., 2008., ja 2014. aastal. Seekordne löök oli põhjustatud Rio De Janeirot tabanud tormist, mis laastas linna ja langetas mitmes linnaosas puid.