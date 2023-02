EKSPERDID JAGAVAD ⟩ Sellel ajal päevas on kõige turvalisem lennukiga reisida

Eksperdid on ühel nõul, et närviliste reisijate jaoks on parim aeg lendamiseks hommikul, sest siis on lennutingimused üldiselt rahulikumad ja turbulentsi on vähem. Lennukitehnikuna töötav mees võttis sellel teemal sõna sotsiaalmeediaplatvormil Reddit ning kirjutas, et kui taevas on vähe näha päikest, või pole seda üldse, siis on alati vähem turbulentsi. Seetõttu arvas mees, et hommikuti on kõige rahulikum aeg lennata.

Lennutranspordi Assotsiatsiooni Ohutusdirektor Tom Farrier kirjutas samal teemal Quora sotsiaalmeediaplatvormil, kus ta sõnas, et öised lennud võivad pilootidele raskemad olla, sest siis on suurem võimalus väsimuse tekkimiseks. Siiski väitis mees, et kuna ohutusmeetmeid järgitakse väga hoolikalt, siis pole öösel ja päeval lendamisel suuri erinevusi. Farrier soovitas, et kui reisijad peavad lendama vanema lennukiga mõnes sellises riigis, kus lennuohutuse suhtes ei kehti ranged reeglid, siis on hea lennata päevasel ajal.

Kommertslennuki piloot William Keating kirjutas samuti sotsiaalmeedias, et ka piloodina eelistab ta hommikusel ajal lendamist. Tema väitel on kõige parem aeg kella seitsmest kuni kella üheksani hommikul, sest siis on ilm enamasti rahulik ja tuuled on nõrgad.