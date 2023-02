Paar pidi reisist loobuma, sest Starbucks kasseeris neilt tuhandeid eurosid jootraha

Jesse ja Deedee O'Dell on oma kodu lähedal asuvas Starbucksis viimase 16 aasta jooksul iga päev käinud ning alati tellivad nad samu jooke: naisele jäist americanot ja mehele cappucinot.

Kuid hiljuti tabas neid tõeline šokk, kui avastasid, et nende tavatellimus, mille hind on 10 eurot, oli nende kontolt maha arvestanud uskumatud 4454 eurot nii, et nad ei saanud ise sellest arugi. Halb uudis tabas naist paar päeva hiljem supermarketis, kui tema krediitkaart kassas tagasi lükati, kuna puudusid maksmiseks piisavad vabad vahendid.