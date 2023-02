8 reisikindlustusjuhtumit: mida neist õppida?

Hambavalu, seljanärvi valu, ootamatu kõrvapõletik, tervise järsk halvemine südame-veresoonkonna haiguse tõttu, kukkumine võõras riigis ja seetõttu erakorralise meditsiini osakonda sattumine – need kõik on Eesti inimeste päriselt juhtunud lood, mille puhul on reisikindlustus hüvitanud nii meditsiinilist abi reisil kui ka kulusid, mis on tekkinud haigestumisest tingitud reisi ära jäämise tõttu.