Puhkusel juhtub: teistele kogemata tekitatud kahju võib puhkuse eelarve lõhki ajada

Selle valguses võib tuua näite, kus ühes Austria suusakuurordis puhanud Salva klient sõitis teisele suusatajale nii õnnetult otsa, et kannatanu toimetati helikopteriga haiglasse. Kokkupõrke tulemusena purunesid kannatanu suusakiiver ja -riided, kogukahju ületas 300 eurot. Sedapuhku oli Salva kliendil reisikindlustuse poliisile lisatud ka vastutuskindlustuse kaitse ning tekitatud kahju sai kenasti hüvitatud. Ei ole välistatud, et sellises olukorras esitab ka kannatanu reisikindlustusandja tagasinõude süüdlasest suusataja vastu ravikulude osas ning ka selle osa kahjust katab vastutuskindlustus.

«Vastutuskindlustuse katte lisamine reisikindlustuse poliisile muudab makset keskmiselt 10-15% ringis, mis reisikindlustuse puhul tähendab mõned lisaeurod. Nagu aga elust näeme, kerkib reeglina tekitatud kahju kümnete või lausa sadade eurode peale,» selgitas Kivirüüt. Järjest populaarsemaks muutub see kaitse just suusareiside puhul, sest nõlvadel on korraga sõitmas palju erineva kogemusega inimesi ja nii õnnetusi juhtubki. Lisaks on suusariided ja varustus, mis otsasõidu korral kahjustusi saavad, üldjuhul kallid.