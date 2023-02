OLE VIISAKAS ⟩ Kõige ebameeldivamad turistid lendavad tihti just nendel marsruutidel

Sotsiaalmeediaplatvormil Reddit postituse teinud lennusaatja küsis oma kirjutises avalikult teiste lennusaatjate käest, mis on nende arvates kõige hullemate reisijatega lennumarsruut. Kogunenud vastustest selgus, et igas maailmajaos on kindel piirkond, kuhu lennuki personal hea meelega lennata ei taha. Postituse looja sõnas ise, et ebaviisakad reisijad on tihti lendudel, mis viivad peopaikadesse Balile ja Phuketile.

Ameerikast pärit lennusaatjad kirjutasid, et kõige hirmsamad lennud on need, mis viivad reisijad Floridasse. Nad täpsustasid, et rahutud turistid lendavad enamasti Orlando, Fort Lauderdale ja West Palm Beachi piirkondadesse. Üks ameeriklasest lennusaatja lisas, et ka need reisijad, kes lendavad New Yorki, ei ole kõige meeldivamad. Üle USA piiri on ka Kanadas linn, kuhu keerulised reisijad lendavad. Selleks linnaks on Toronto ning lennukites töötanud inimesed tunnistasid, et nende reisijate käitumine tekitab kanadalastele halva maine.