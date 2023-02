Kaheksandaks maailmaimeks peetud vaatamisväärsus on hävinemas

Kuulsad riisiterrassid asuvad Filipiinidel Ifugaos Cordillera mägede külje all 1500 meetri kõrgusel. Põldude võrgustik on sama vana kui mõned Egiptuse püramiidid. Nüüd aga seavad kliimamuutused ja turismitööstuse tõusvad palgad need rohelised trepid ohtu. Ligi 250 kilomeetrit Filipiinide pealinnast Manilast põhja pool asuvat riispõldude võrgustikku nimetavad kohalikud kui «treppi taeva poole». Kogu org on kaetud roheliste astmetega, mille kordiljeerlased vähemalt 2000 aastat tagasi käsitsi mäkke raiusid.

Talunik Julia Amehna on viimased 50 aastat töötanud vanematelt päritud riisipõldudel. Ta räägib, et kuigi need põllud ehitati küll väga kaua aega tagasi, siis on need siiani säilinud, sest need on väga hästi tehtud. Naine kiidab esivanemaid, et nad ilma masinate ja insenerideta niivõrd hästi hakkama said.

Erinevalt teistest riisipõldudest üle maailma on need terrassid aastaringselt üle ujutatud tänu nende ehitamise ajal kavandatud kastmissüsteemile. Vesi voolab mägede tipus asuvatest metsadest alla ja see suunatakse igale astmele. See iidse inseneritöö erakordne saavutus on nüüd aga kokkuvarisemise ohus.

Foto: Shutterstock

Kliimamuutuste tõttu on piirkonda tabanud üha intensiivsemad ja sagedasemad taifuunid. Selle tõttu lõhuvad äärmuslikud ilmad riisipõlde toetavaid struktuure. Talunik Samsong Chommog on sunnitud hävitatud maatükist loobuma ja sõnab, et terrassid on erosiooni tõttu maha jäetud ning nendele on kasvanud metsik umbrohi ja bambus.