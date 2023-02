Prantsusmaal toimuvad streigid sunnivad tervet Euroopat lende tühistama

Ryanair kutsus Euroopa Komisjoni üles olukorda sekkuma, et lennukid saaksid siiski Prantsusmaa kohal ilma segadusteta lennata. Lennufirma esindaja Neil McMahon räägib, et nad on Prantsusmaal toimuvate streikide pärast pidanud juba kolmandat korda sel aastal oma lende tühistama. Tema sõnul hoiab Prantsusmaa reisijaid justkui pantvangis ning ei lase turistidel vabalt liikuda.

Isegi need reisijad, kes ei lenda Prantsusmaale, on streikidest mõjutatud, sest nad lendavad läbi Prantsusmaa õhuruumi ajal, mil riigi seadused kaitsevad vaid siselende. Lennufirma ootab Euroopa Komisjoni sekkumist, et säilitada inimeste vaba liikumine ja kaitsta ülelende asjatute streikide eest.

Näiteks Itaalias ja Kreekas on streikide puhul riigi õhuruumist läbilendamine lubatud, kuid Prantsusmaal on ülelennud häiritud. Ryanairi esindaja ütleb, et ülelendude organiseerimine on kõige lihtsam ja tõhusam lahendus suurte katkestuste vältimiseks ning seda tuleks reisijate kaitsmiseks rakendada.