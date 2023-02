Nipid, mis tagavad lennukis magusa une

Mõned reisijad armastavad lennureise ja kõike, mis sellega kaasneb, kuid on ka neid, kes soovivad lihtsalt silmad kinni panna ja alles sihtkohas ärgata. Stjuardess sõnab, et see, kus istekoht asub, on lennukis magamisel kõige tähtsam. Naine jagab, et akna juures istudes tuleks magama jäädes kindlasti ette tõmmata ruloo, et valgus magamist ei segaks. Ta arvab, et neile, kes kindlasti lennukis magada tahavad, sobiks istumiseks lennuki tagumine osa.

Suurtes lennukites, mis on lausa kahe vahekäiguga, soovitab naine vältida keskmises istmete reas eesotsas istumist, sest siis on võimalik, et rahulik lennureis on rikutud. Ta räägib, et just keskmises reas esimestel istmetel istuvad tihti vanemad koos oma lastega, sest istme ees on laud väiksema beebivoodi jaoks. Kui on kindel soov lennukis korralikku und saada, siis tasub seda lennuki osa vältida.

Lisaks avaldas stjuardess näpunäite neile turistidele, kes lennukis tekiga magavad. Enne, kui on jõutud oma olemist mugavaks sättida, tuleks veenduda, et tekk on peale pandud nii, et turvavöö on nähtaval. Vastasel juhul peavad stjuardessid reisija iga kord üles äratama, kui lennukis turvavöö tuled põlema lähevad. Lisaks võib enda teki või reisipadjaga magamine abiks olla, sest lennufirmadel ei ole neid tihti pakkuda.