HEAD ISU ⟩ See on kõige parem toit, mida lennukis süüa

Selleks, et lennureisi mugavamaks muuta pakuvad lennufirmad pikkade reiside ajal võimalust kõrgel õhus süüa. Seda võimalust ei pakuta siiski alati, sest vähem kui 2 tundi kestvatel lendudel sooja toitu ei serveerita. Lennuki kirevas menüüs aitab orienteeruda stjuardess Samantha Pape, kes teab, mis on need toidud laiast valikust, mis kunagi reisijale pettumust ei valmista.

Naine soovitab lennukis süües tellida alati pastat, sest kõik erinevad pastaroad on lennukis kõige maitsvamad. Pape jagab ka nippe, kuidas lennukis olles kõige kiiremini oma toit kätte saada. Lennukis istet valides on tihti inimestel omad eelistused, kuhu nad istuda tahaksid, kuid naine seletab, et iste võib mõjutada ka seda, kui kiiresti toit reisijani jõuab. Tema sõnul on selleks kaks head kohta kus istuda ning üks koht, mida tuleks kindlasti vältida.

Pape selgitab, et toitu serveeritakse tavaliselt salongi esiotsast tahapoole. Kiiremate lendude puhul võidakse toitu serveerida lausa kahest kärust ja siis jagatakse eineid nii salongi esiosast kui ka tagapoolt. Siiski soovitab naine, et tühja kõhuga on parem istuda salongi eesosas, sest siis saab kõige kiiremini süüa. See tähendab ka seda, et lennuki keskosa on halvim koht kus istuda ja seal tuleb palju oodata.

Stjuardess räägib, et esimesena saab toidu kätte ka siis, kui enne lendu juba toit ette tellida. Seda võimalust kasutavad tihti need inimesed, kellel on toidutalumatused, sest see aitab nii reisijal kui ka lennuki personalil selleks ette valmistuda. Ta jagab, et lisaks soojale toidule on lennukitest hea osta suupisteid, sest kuigi need on kallid, võivad need tihti olla odavamad kui lennujaamast ostes.