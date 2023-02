Kaelaketid lähevad kohvris sõlme? Need nipid aitavad seda vältida

Joogikõrre meetod

Joogikõrred on väga odav ja lihtne viis, kuidas kaelakeesid sõlme minemise eest hoida. Selleks sobivad kõik kõrred, nii plastikust kui paberist ja ka näiteks korduvkasutatavad kõrred bambusest. Nipi kasutamiseks tuleks üks kaelakee ots tõmmata läbi kõrre ja seejärel ühendama kaks kaelakee otsa nii, et kõrs jookseb ketist läbi. Kui kaelakeel on ripats, siis tuleks teha nii, et ripats jääks kõrrest väljapoole. Kõrs ei lase ketil palju liikuda ja tänu sellele ei lähe ka sõlme. Samasugust nippi saab kasutada ka käekettide puhul ja sel juhul tuleks kõrs natuke lühemaks lõigata. See trikk on kiire, odav ja tõhus ning kuna kõrred on kõikjal maailmas kergesti kättesaadavad, siis on seda ka väga lihtne teha.

Toidukile meetod

See meetod on kerge, sest kaelakee tuleks lihtsalt toidukilesse mässida. Kaelakeed lähevad tihti sõlme, kui need keeravad ennast ümber teisi ehteid või kohvris olevaid esemeid ja seetõttu peaks kilesse pakkimine aitama seda vältida. Siiski pole see kõige kindlam meetod, sest on võimalus, et kett võib kiles siiski sõlme minna. Lisaks võtab see nipp pisut aega ja sellele kulub palju toidukilet.

Tualettpaberi meetod