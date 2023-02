Vastik põhjus, miks lennusaatjad soovitavad lennukis vetsupaberit vältida

Kogenud lennusaatjad jagavad rõõmuga nippe, kuidas lennud enda jaoks võimalikult mugavaks teha. WC-paberi kasutamise asemel soovitavad nad kasutada kätekuivatuspabereid või enda kaasa võetud salvrätikuid.

Miks?

Põhjusele vaatad sa ülevalt alla otse peale. Nimelt asub vetsupaberirulli hoidja sellisel kõrgusel, et kui püsti urineerivad poisid ja mehed juhtuvad olema turbulentsi ajal ennast kergendamas, pritsivad uriinitilgad muuhulgas täpselt paberirullile. Kätekuivatuspaber on piisavalt kõrgel, et puhtaks jääda.

Hämmingus ja õuduses lugejad on nipi eest tänulikud, kuid mõned neist on ka nõutud, soovitades kindlasti mitte paberkäterätte vetsupotist alla lasta. «See võib põhjustada lennukil omakorda täieliku õuduse, ummistades vetsupoti taeva all ära.»

Kingad jalga!