Taanit ja Saksamaad hakkab ühendama maailma pikim veealune raudtee- ja maanteetunnel

Tunnel pannakse kokku 40 meetri sügavusel Läänemeres, kasutades 89 massiivset betoonsektsiooni. Need ehitatakse eelnevalt maa peal valmis ja lastakse seejärel kraana abil vette. Projekti eest vastutav Taani riigiettevõte Femern loodab, et 2024. aastaks on esimesed tunneli osad vee alla laskmiseks valmis. Kui osad on paigas, ehitatakse betoonosad kokku ja paigaldatakse muud elemendid nagu raudteerööpad, ventilatsioon ja kaamerad.