JAHMATAV ⟩ Vanemad üritasid väikest last lennujaama jätta, sest nad ei tahtnud talle lennupiletit osta

Kaks lapsevanemat üritasid oma last Iisraeli lennujaama jätta, sest neile öeldi, et nad peavad lapse lennukisse kaasa võtmise eest maksma lisatasu. Perekond soovis minna Iisraeli Ben-Gurioni lennujaamast Ryanairi lennule, mis viiks neid Tel Avivist Brüsselisse. Paaril oli kaks piletit endale, kuid väiksele lapsele piletit polnud. Lennujaama töötajad üritasid paarile selgitada, et ilma piletita pole lapsel võimalik lennukisse saada, kuid vanemad keeldusid lapse reisikulusid tasumast.

Ryanair pakub väikelastega reisivatele täiskasvanutele kahte võimalust — nad võivad maksta lapse eest, kes istub reisi vältel vanema süles või osta lapsele eraldi iste. Sülelapse pilet laseb kuni 23 kuu vanustel lastel reisida täiskasvanu süles ning pilet maksab umbes 28 eurot. Kui laps vajab täitsa enda istekohta, küsib lennufirma istekoha eest täishinda.

Olenemata pileti hinnast, on see väike summa selle eest, et oma lapsega koos reisi nautida. Keerulise olukorra loonud vanemad seda siiski nii ei mõistnud. Lennujaama sõnul jõudis paar terminali suure hilinemisega ning selleks hetkeks oli pagasi registreerimine juba lõppenud. Üritades oma reisiplaane ikkagi läbi viia, jätsid vanemad oma lapse registreerimislaua juurde ja püüdsid otse turvakontrolli liikuda.