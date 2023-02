ODAVAM KUI KODULAEN ⟩ Abielupaar otsustas terve ülejäänud elu reisides veeta

53-aastane Angelyn selgitab, et neile meeldib väga reisida ja nad soovisid mehega oma pensionipõlve reisides veeta, kuid nad tahtsid, et see oleks ka rahaliselt mõistlik. Paar on välja arvutanud, et nad saavad kogu ülejäänud elu reisida vaid 43 dollari (ligikaudu 40 euro) eest päevas. Nende arvutuste järgi on pidevalt reisimine odavam, kui näiteks Ameerikas igakuiselt kodulaenu maksta.

Siiani on Angelyn ja Richard veetnud palju aega erinevatel kruiisilaevadel üle kogu maailma, sealhulgas võtsid nad ette ka 51-päevase laevareisi Seattle'ist Sydneysse. Paar jagab, et nende lemmikkohtadeks on saanud Singapur, Itaalia, Kanada ja Bahama. Naine räägib, et nende algne plaan oli viibida erinevates riikides korraga kuu aega ja hiljem vanemas eas kruiisilaevadel oma pensionipõlve veeta.

Põneva seikluse ette võtnud paar on reisides väga kokkuhoidva elustiiliga ning nad oskavad kõiki eripakkumisi ja soodushindu niivõrd hästi ära kasutada, et nad said ka kohe tööl käimisest loobuda. Nüüd pole neil enam plaanis kunagi kuivale maale elama tulla või taas üheksast viieni tööl käima hakata.

Varem raamatupidajana töötanud Angelyn ütles 2022. aasta aprillis CNN-ile antud intervjuus, et keskmine päevakulu sellise elustiili juures oli sel hetkel 89 dollarit (ligikaudu 80 eurot) ning see sisaldas nende toa hinda, toitu, meelelahutust, transporti, jootraha ja makse. Naine sõnas, et kuigi see võib igapäevase kulutusena väga suur summa tunduda, siis tegelikult on see paari pensionieelarve piires.

Paari omapärase elustiili lugu jagati hiljuti ka Redditi sotsiaalmeediaplatvormil ning inimestel tekkisid selle kohta vastakad arvamused. Paljud kiitsid paari pealehakkamist ja sõnasid, et kruiisilaeval vananeda on väga õige otsus, sest laevadel on tihti palju teisi pensionäre ja ka arste, kes vajadusel neid aidata saaksid.