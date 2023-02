KAAL ALLA! ⟩ Finnair loobub ühest pikaajalisest pardateenusest

Finnair ütles, et selle sammu lisakasu on lennuki üldkaalu vähenemine ajal, mil lennuettevõtjad soovivad oma kütusearveid kärpida. Lennumüük lõpeb 28. veebruaril, reisijad saavad pardale ette tellida kaupu kuni 18. aprillini.

Lennumüük on lendamise hiilgeaegade pärand, mil lennufirmad pakkusid märkimisväärseid allahindlusi alkoholile, sigarettidele, parfüümidele ja muudele kaupadele. Interneti-ostlemine ja tollimaksuvabad kauplused lennujaamades on vähendanud lennufirmade klientidele pakutavate toodete müümist, isegi kui sellised lennuettevõtjad nagu Ryanair Holdings Plc väidavad, et lisatulu, mis hõlmab ka lennuaegset tollimaksuvaba müüki, on tekitanud 2022. aasta kogutulust kuni 45 protsenti.