TÄIDA KÕHTU ⟩ Maailma parimaid toiduelamusi saab kogeda just nendes linnades

TripAdvisor järjestas eelmise aasta parimate maitseelamuste sihtkohad reisijate esitatud arvustuste põhjal. Arvustajate sõnul on just Euroopas kõige rohkem neid piirkondi, mis pakuvad parimaid kulinaarseid elamusi. See on tõesti nii, sest TripAdvisori edetabelis asuvad 10 parimast asukohast seitse just Euroopas. Ka kõige paremaks peetud piirkond asub just Euroopas.

Pole vist üllatav, et parimad tulemused noppis Itaalia, sest edetabelisse jõudis lausa kolm selle riigi linna. Aasta parimaks toidupiirkonnaks peetud linn asub samuti Itaalias ning see on riigi pealinn Rooma. Vahemereäärse riigi imelised toidud ja sellega kaasas käiv põnev ajalugu kinnitab, et Itaalias peaks iga toidusõber vähemalt korra kindlasti käima.

Teised Itaalia linnad, mis edetabelisse jõudsid, on Firenze, mis jõudis neljandale kohale ja Napoli, mis platseerus kaheksandale kohale. Ainsad väljaspool Euroopat asuvad kohad, mis jõudsid esikümnesse, on Vietnami pealinn Hanoi, New Orleansi linn USAs ja Jamaica.