SÜDAMLIK JA KÜLALISLAHKE ⟩ Tallinnas avab uksed võluv ja ainulaadse erilahendusega elamushotell

Oru Hub Hotel on neljatärni hotell, kus on 55 mugavat ja kaunilt kujundatud privaatset tuba. Külaliste käsutuses on esimesel korrusel asuv ainulaadne Hub, kus saab töötada, suhelda ja aega veeta. Lisaks on külalistele kasutamiseks Oru bistroo, koosolekuruumid, värkstuba ja joogaruum.

Handwritten Collection koosneb erinevatest omanäolistest hotellidest, mis tekitavad külastajates tunde nagu oleksid nad hariliku ööbimispaiga asemel kellegi hubases kodus. Iga kohalik hotellipidaja pakub võluvat kohalolekut, mis põimib tema iseloomu ja isiksust koha olemusse, tuues külaliskogemusse isikupärast energiat.

Mõnus ja helge sisekujundus lausa kutsub lõõgastuma Foto: Oru Hub Hotel

Hotelli kontseptsioon põhineb ideel «söö, tööta ja mängi», mis on ellu viidud koos Eesti ühe parima disainibürooga Velvet ja sisearhitektuuristuudioga Aeris. Hotell on saanud märkimisväärse hulga disainiauhindu, sealhulgas Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia ja jõudis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluse auhinna raames aasta disainirakendaja kategoorias kolme parima hulka. Hotelli omanik on aastakümnete pikkuse kogemusega Amer Invest OÜ, mis tegutseb lisaks ka kinnisvara ja toitlustuse valdkonnas.

Söö, mängi ja tee tööd, kõike saab! Foto: Oru Hub Hotel

«Meil on hea meel end Tallinnas tutvustada ja esmaesitleda kui Accori Handwritten Collectioni esimest majutusasutust Ida-Euroopas. Usume, et see paelub turiste oma ainulaadse disaini ja värske lähenemisega südamlikule külalislahkusele. Teretulnud on nii ärikliendid, kui puhkust ja vaheldust soovivad külastajad. Hotell asub Tallinna kesklinna ja vanalinna lähedal, mis pakub võimalust avastada linna ajaloolisi ja kultuurilisi vaatamisväärsusi. Tallinna tasub külastada! Loodame, et Accori uue elustiilihotellide brändi tulek Eestisse suurendab meie piirkonna külastajate arvu,» rääkis Oru Hub Hoteli tegevjuht Kristel Mäenurm.

Iga külaline on oodatud ja väärib parimat südamlikku vastuvõttu Foto: Oru Hub Hotel