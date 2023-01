VÕTA ISE ETTE ⟩ Selle ülesandega lennusaatjad reisijat ei aita

Kamalani sõnab, et inimesed peaksid enne reisile minekut korralikult ette planeerima oma pagasi ja selle, kui rasked need kotid on. Kuigi käsipagasi kaasa võtmisega kehtivad ranged piirangud, siis liialt raske koti puhul peab reisija seda koormat ise kannatama. Naine räägib, et raske pagasi tõttu võivad stjuardessid inimeste kohvrite riiulisse tõstmisest keelduda.

Kuus aastat stjuardessina töötanud naine selgitab, et reisijad riskivad sageli ohtlike vigastustega, kui nad oma ülepakitud kohvreid pea kohale üritavad tõsta. Samasugune mure tekib ka lennuki töötajate puhul, kes pagasit regulaarselt tõstes oma seljale ja õlgadele viga teevad. See on muutunud niivõrd tavaliseks probleemiks, et USA lennusaatjate assotsiatsioon on soovitanud oma liikmetel reisijaid pagasi tõstmisega mitte aidata, sest lennusaatjate ravikulusid sel viisil ei kaeta.

Naine kurdab, et tihti eeldatakse, et kohvrite tõstmine on osa tema tööst, kuid tegelikult see pole nii. Ta tunnistab, et isegi lennufirma käsib reisijatel pagasiga ise tegeleda, et lennuki personal terveks jääks. Kat Kamalani siiski lisab, et lennusaatjad saavad reisijaid vajadusel ikkagi aidata ja reisijad saavad lennukis alati ka teistelt abi küsida.