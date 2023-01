VÄRSKE REISIRAAMAT ⟩ «Minu Filipiinid»: külla vulkaanile, mis suitseb kui vedurike

Loeme kõiksugudest blogidest, et matka pikkus on umbes viis tundi, aga arvestades filipiinode selfilembust ja seda, et pea igas lõigus on vaieldamatult kirjas, et «see kivi ja see nurk ja see aasake on hea koht piltide tegemiseks», siis võib olla üsna kindel, et tegelikkuses saab selle raja tehtud kõvasti lühema ajaga.

Ärkame hommikul umbes kell kolm ja otsustame, et ostame hommikusöögi bussijaamast – mis on viga, sest ostame me jee, kuna jääme hiljaks ja peame sinna jõudes kohe bussile hüppama. Lõpuks ometi kogen aga liiklusvaba Manilat, see tähendab, et liiklust on normaalselt. Ja nõnda jõuame matka- raja algusesse jube vara kohale, umbes kell kaheksa. Lisaks peame maksma 400 peesot giidile, sest tuleb välja, et ilma temata ei tohi rajale minna. Ma ausalt öeldes ei mäleta meie giidist väga mitte midagi, aga kui sügavalt meenutada, siis tuleb meelde kaks seika. Esimene: ma leian puu, millel on punased marjad ja küsin, kas tohin neid maitsta, see tähendab, et kas need on ohutud, ja ta arvab, et tohib. Siinkohal teen kompromissi uudishimu ja «ära kunagi usalda kohalikku, kes on liiga enesekindel» vahel. Näiteks kunagi Nepalis juhatati meid absoluutse veendumusega ükskõik mis suunas, peaasi, et saaks välismaalasi aidata. «Kuhupoole see bussijaam jääb?» uurisime seal reisikaaslasega. «Otse!» naeratas kohalik ja viipas käega. Viissada meetrit hiljem seisime keset suvalist tühermaad.