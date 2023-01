Hispaania lennujaamades toimuvad streigid

Reisijatel, kellel on plaanis streikivatest lennujaamadest lennata, soovitatakse enne lendu oma lennufirmaga ühendust võtta. Abi saamine on üsna tõenäoline, sest Hispaanias peavad töötajad pakkuma minimaalses koguses teenust isegi siis, kui nad osalevad streigis. See tähendab ka seda, et paljud saartevahelised siselennud on seaduse järgi siiski kohustatud toimuma.