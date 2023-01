PIINLIK ⟩ Turist sõitis autoga üle tähtsast vaatamisväärsusest

Ponte Vecchio sild Firenzes on üks Itaalia kuulsamaid sildu ning keskajal ehitatud sillal on palju kauplusi ja jalakäijaid. Silla ajaloolise tähtsuse ja populaarsuse tõttu on sellest kõikide masinatega üle sõitmine rangelt keelatud, kuid selgub, et kõik turistid neid reegleid ei tunne.

Firenze linna andmetel üritas 34-aastane mees renditud sõiduautoga Fiat Panda ajaloolisel Ponte Vecchio sillal sõita. Politsei tabas mehe ajal, kui ta üritas silda ületada ning avastas turisti kinni pidades, et mehel puudus ka rahvusvaheline juhiluba, mis talle riigis sõiduõiguse annab. Mees väitis, et üritas lihtsalt parkimiskohta leida ja ei teadnud, et sõitis edasi kuulsale sillale. Ameerika turistile määrati seaduse rikkumise eest 500 euro suurune trahv.

Sild on varem palju kannatada saanud, sest seda on pärast üleujutusi tulnud mitu korda uuesti üles ehitada ja peagi asutakse seda jälle taastama. Ponte Vecchio sild on eriti oluline vaatamisväärsus, sest see on ainuke sild Firenze linnas, mis säilis ka pärast Teist maailmasõda.

See sild pole aga ainus Itaalia vaatamisväärsus, mis on saanud kannatada reegleid rikkuva turisti tõttu. 2022. aastal pidas politsei kinni Saudi Araabiast pärit turisti, kes sõitis renditud sportautoga Rooma kuulsatest Hispaania treppidest alla. Hispaania trepid on üks linna kõige populaarsemaid vaatamisväärsusi ja nendel istumise kohta kehtivad isegi erilised reeglid. Väidetavalt põgenes turist sündmuskohalt, kui auto jäi poolel teel treppidel kinni. Politsei sai mehe siiski kätte ja nad vahistasid ta siis, kui mees oli teel lennujaama.

Hispaania treppidel on pahandustesse sattunud veel üks turist, kes viskas treppidest alla elektritõukeratta. Mõtlematuid turiste leidub veelgi, sest hiljuti šokeeris üks mees kohalikke itaallasi, kui sõitis mopeediga läbi Vana-Rooma linna Pompei. Linnas, mis on muinsuskaitse all, on igasuguse sõiduki juhtimine rangelt keelatud.