TEE TEISITI ⟩ Neid apsakaid tuleks lennujaamas viibides kindlasti vältida

Pass kaob ära

Arvestades seda, kui palju tähelepanu pööravad inimesed sellele, kas neil on enne lennujaama minekut ikka pass olemas, on üllatav, kui sageli inimesed seda pardavärava juures ei leia. Hoolikalt ja turvaliselt taskusse pandud passi asukoht võib kergesti ununeda. Seetõttu soovitab naine valida kotis või jaki taskus mõne kindla koha, kus just passi hoida ja see endale kindlasti meelde jätta. Reisiekspert sõnab, et reisijad ei tohiks passi asukohta taskutes vahetada, sest pole midagi tüütumat kui näha järjekorras inimesi taskuid agressiivselt patsutamas.

Ei prindi vajalikke pabereid välja

Vale kott käsipagasi jaoks

Naine sõnab, et lennukisse minnes võtab ta kaasa kaks kotti. Väiksemat kotti hoiab ta keha vastas ja selle sees on telefon, pass, raha ja kõik vajalikud dokumendid. Suuremasse kotti mahutab naine kõik muu olulisema, mis ta endaga lennukisse kaasa võtta soovib. Käsipagasi suuremas kotis on tal ka väiksem nööriga kott, kus on sees kõik need asjad, mida lennu ajal kasutada saaks. Lennukile jõudes täidab ta nööriga kotti asjadega, mida ta peab lennu ajal tähtsaks, ja paneb need siis oma istme alla, et neile oleks parem ligipääs. Suurem kott koos kõigi vajalike asjadega paneb naine seejärel pea kohale hoiuruumi.