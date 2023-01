NII EI TOHI ⟩ Seda veidrat eset tahavad reisijad lennukist tihti koju kaasa võtta

Mõned esemed, mida reisijad sageli lennukist kaasa võtavad, on kohvikruusid, padjad, tekid ja ka päästevestid. Endine Ryanairi lennusaatja avaldas, et on töötanud lennul, kus enamik reisijatest võttis pärast lendu päästevestid endaga kaasa. Mees paljastas, et see juhtus paar aastat tagasi Londonist Ibizale suunduval lennul.

Ta selgitas, et Ibiza klubides on uueks trendiks muutunud lennukilt pärit päästevestide kandmine. Varem pakkusid Ibiza ööklubid turistidele tasuta pileteid, kui nad saabusid peopaika lennuki päästevestiga. Selleks, et kõige kallimatesse klubidesse tasuta sissepääsu tagada, hakati lennukis vajalikke veste varastama.

Lennusaatja sõnas, et kord maandus ta Ibizal ja lennuki töötajatel kästi selle trendi tõttu istmete all olevaid päästeveste kontrollida. Töötajad said peagi aru, et pooled päästevestid olid lennukist kadunud. Lennuki piloot oli tekkinud olukorra peale maruvihane ja jättis reisijad istuma bussi, mis neid terminali viis, kuni lennusaatjad lennukit läbi otsisid. Mees rääkis, et õnneks said nad kõik vestid siiski tagasi ja nüüd on nende jaoks Ibizal päästevestide kontrollimine tavapäraseks protseduuriks saanud. Lennukilt päästevesti varastamine võib olla väga ohtlik, sest lennukil kaasas keskmiselt vaid 20 lisapäästevesti.

Teine stjuardess ütles, et mõnikord on neil vaid 25 minutit aega, et kogu lennuk järgmiseks lennuks valmis saada. Selle hulka kuulub asjade kontrollimine, salongi puhastamine ja pindade desinfitseerimine. Kontrollides peavad nad ka tagama, et kõik päästevestid oleksid õiges kohas. Tema sõnul on lausa üllatav, kui paljud inimesed veste kaasa võtavad. Ta pani inimestele ka südamele, et see on väga tõsine probleem, sest võib juhtuda, et õnnetuse korral pole reisijal võimalik päästevesti kasutada. Kui lennuki meeskond avastab, et mõned vestid on kadunud, võib lend ka hilineda või hoopis ära jääda, sest lennuk ei tohi ilma piisavate esmaabivahenditeta õhku tõusta.

Mõned reisijad võtavad kaasa ka kilekotid, mida istmete taskutest leida võib ning mis on abiks siis, kui lennureisi ajal süda pahaks läheb. Selliste kottide kogumisega tegeleb reisiblogija Clemens Sehi, kes ütleb, et see on omamoodi traditsioon ja ta võtab alati lennukist koti suveniiriks kaasa. Sehil on rohkem kui 250 kotti 50 riigisti.