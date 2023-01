Mesinädalatelt tulnud paar marus: lennufirma annetas meie kohvri heategevuseks

Nakita Rees oli Montreali kaudu Torontosse jõudnud, kui avastas, et tema ja abikaasa üks kohver on kadunud. Kuna neil oli koti küljes AirTagi nimeline jälgimisseade, mis pagasi asukohta näitab, olid nad väga lootusrikkad ja kindlad, et kadunud asjad jõuavad peagi nende juurde koju.

Kuid võta näpust!

Montreali lennujaamast kolis kohver Air Canada logistikakeskusesse, kus see seisis neli nädalat.

Seejärel vaatasid nad, kuidas see Montrealist paari kodulinna Etobicoke'i transporditi. Nakita sõnas TikTokis: «Ja seal see siis seisis. Kuu, teise ja kolmandagi.»

Saades jälgimisseadme abil kohvri asukoha taaskord teada, leidsid noored selle avalikust laohoonest. Taskulambiga sisse piiludes nad nägid, et ladu on maast laeni kompse ja kotte täis.

Naine võttis selle peale ühendust politseiga, sattudes nendelt kuuldud info peale sügavasse hämmingusse. «Sain teada, et meie kohvri sisu on heategevuseks annetatud, põhjendusega, et keegi ei tulnud sellele järele. Aga see ei olnud meie jaoks ju kadunudki, me teadsime ja nägime kogu aeg, kus see asub! Lennufirma Air Canada ei vastanud meile ei kippu ega kõppu,» oli Nakita püha viha ja pettumust täis.

Politsei ütles talle, et nad leidsid hoiuruumist üle 500 ühiku pagasit, millest mõnes oli iPhone'e ja sülearvuteid. Väidetavalt kuulub rajatis heategevusorganisatsioonile. Naise sõnul ei ole ta Air Canada asjaajamisega sugugi rahul.