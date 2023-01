Tohoh! Kas Läti ja Leedu passid on Eesti omast tõesti paremad?

Kui 2021. aastal jagas Eesti koos Lätiga reisimisvabaduse edetabelis 11. kohta, siis nüüd on Eesti 12. kohal. Lätlased on oma mulluse positsiooni säilitanud. Henley Passport Indexi andmeil saavad lõunanaabrid reisida viisavabalt või lihtsustatud korras 183 maailma riiki, Eesti passiga on taolisi sihtkohti aga 182. Veel aasta tagasi oli neid ka Eesti kodanikel 183.

«Indeksis kajastatu ja välisministeeriumi ametliku info erinevus on Austraalia osas, Läti kodanikud saavad selle kohaselt Austraaliasse viisavabalt (eelneva elektroonilise registreerimisega), Eesti kodanikud vajavad viisat,» selgitas välisministeeriumi meedianõunik Anna Tisler-Lavrentjev Postimehe reisiveebi päringu peale.

Kohkuma siiski ilmselt ei pea: nagu märkis Tisler-Lavrjentev, ei ole välisministeeriumit Austraalia viisanõude kehtestamisest teavitanud. «Meie info kohaselt saavad Eesti kodanikud jätkuvalt siseneda viisavabalt, eelneva elektroonilise registreerimise kohustusega: https://reisitargalt.vm.ee/riigid/austraalia/

Välisministeerium lähtub info jagamisel infost, mille saame kolmandalt riigilt ametlike kanalite kaudu.»

Postimehe reisiveebi analüüsist selgub, et veelgi enam viisavabasid või e-viisaga sihtkohti on Henley Passport Indexi andmeil leedukail: 184. Vahe tekitab Pakistan, kuhu leedukad saavad viisata. Leedu pass on indeksis ka kümnendal kohal. Soomlased on neljandal kohal 190 lihtsalt ligipääsetava riigiga ning neile on lisaks Eestil sihtkohtadele ja Pakistanile ilma viisata avatud ka Vietnam, Gyuana, Etioopia, Lesotho, LAV ja Lõuna-Sudaan.

Mitmed esikohad on indeksis jagatud. Maailma parim pass on indeksi andmel Jaapanil ja Singapuril (jagatud esikoht 193 viisavaba või lihtsustatud sisenemist võimaldava sihtkohaga), kõige nõrgem Afganistanil: neile on ilma täismõõdus viisata avatud vaid 27 riiki maailmas.

Henley Passport Index kuulub tootena Londonis baseeruvale migratsiooni- ja investeerimisalast nõu andvale Henley & Partnersile.

Heidame pilgu ka konkureerivale Passport Indexile, mis kasutab pingerea koostamiseks teistsugust metoodikat. Sealsete kriteeriumite kohaselt kuulub Eesti pass koos Läti ja Sloveeniaga kuuendasse kategooriasse: lihtsustatult ligipääsetavaid riike on kõigi nende maade passide omanikele 170. Leedukad on 172 sihtkohaga (koos näiteks Tšehhiga) aga kaks kategooriat eespool. Seega vastab pealkirjas küsitu osaliselt ilmselt tõele: Leedu passiga on maailm veidike enam lahti kui Eesti omaga.

Leedu passiga saab reisida juba väga vabalt. Foto: Kuvatõmmis Passport Index veebiküljelt