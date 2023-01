OOTAMATU IDEE ⟩ Kaks naist jätsid oma lapsed ja sõitsid päevaks Hispaaniasse puhkama

Parimad sõbrannad võtsid põneva seikluse ette väga lihtsal põhjusel, sest lennupiletid saarele olid vaid 23 naela (26 eurot). Naised sõnasid ühes postitatud videos, et koos reisile minna polnudki suur katsumus. Emad, kellel on kahe peale seitse last, rääkisid, et said enne reisi lastele kodus juba toidud ette valmistatud ning tänu sellele said nad muretult talveväsimusest puhata.

Teistes videotes näeb emasid, kellel on kahe peale kokku seitse last, nautimas hilist hommikusööki, rannas kokteile joomas ning poodides riideid proovimas. Naised laususid, et see on igal juhul parem viis pühapäeva veeta, kui kodusel Inglismaal lihtsalt toidupoes käia.

Sõbrannad julgustavad ka teisi naisi spontaansemalt oma aega planeerima, sest ka ainult üheks päevaks on võimalik mõnus puhkus planeerida. Selleks, et saarele lennata, tõusid naised kell 3.45 hommikul ning juba hommikusöögiks olid nad Hispaanias. Päeva jooksul jõudsid nad käia ujumas ja mõnusalt kokteile juua ning öösel kella kaheks olid nad jälle oma kodudes tagasi.

Naisi on kiidetud nende tubli pealehakkamise eest ning sadad inimesed on naiste postitatud videotele kommentaare jätnud. Emade seiklusi jälginud inimesed kirjutavad, et just sellised peaksidki emad olema. Toetajad sõnavad, et sõbrannad on suureks inspiratsiooniks teistele naistele, et emadus ei pea olema igav ja tüütu.