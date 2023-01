NII LIHTNE ONGI ⟩ Kui lennusaatjatega sõbralik olla, võib nautida üllatavaid hüvesid

Hiljuti TikToki postitatud videos sõnab naine, et õigesti käitudes on võimalus, et vabade kohtade olemasolul tõstavad lennusaatjad reisija mõnusamate istmetega äriklassi. Stjuardess paljastab, et selleks ei pea tegema midagi kontimurdvat, vaid tuleb lihtsalt lennukis teenindava personali vastu viisakas olla. Kõige parem viis endale hüvede saamiseks on osta lennuki meeskonnale suupisteid. Mist selgitab, et pikkadel päevadel, kui on mitmeid lende ja pole aega isegi toitu tooma minna, on reisijate kingitud šokolaad või tops kohvi väga vajalik.

Tegelikult on meeskonnale näiteks maiustuste toomine üks tõhusamaid viise, kuidas endale lennukis parem istekoht tagada. Enamik endisi lennusaatjaid kasutab seda nippi tihti, et äriklassis odavama piletiga istuda. Lennusaatja Miguel Munoz tunnistab, et ta on alati kenam nende reisijate vastu, kes ka tema suhtes ülimalt sõbralikud on. Viisakatele inimestele pakutakse siis tihti tasuta kohvi või teed ning võimalusel leitakse neile lennukis mugavam koht.

Endine stjuardess Helena Afroughi räägib, et kõige armsam žest on see, kui reisijad toovad kingitusi ja tahavad lennusaatjatega ka suhelda. Tihti teevad inimesed seda tänutäheks, kuid palju on ka neid, kelle lähedased lennusaatjatena või pilootidena töötavad ning nad oskavad seda tööd rohkem hinnata. Siiski selgitab naine, et tasuta suupisteid pole niimoodi võimalik saada, sest neid ei ole lennusaatjatel õigust tasuta jagada.

Afroughi ütleb, et reisijad ei peaks kartma lennuki meeskonnale läheneda ja nendega natuke rääkida. Ta soovitas siiski mitte liiga kauaks personaliga jutustama jääda, sest on olnud ka neid olukordi, kus tundub, et reisija räägib igavesti ja takistab sellega meeskonna tööd. Pärast armsa žesti tegemist on võimalik lennusaatjate käest nii mõndagi paluda. Lennufirmadel on tasuta pakkumiste kohta küll omad reeglid, kuid küsimine ei tee halba, sest kunagi ei tea mis juhtuda võib.