OLE ETTEVAATLIK ⟩ Türgis on suurenenud turistide ahistamise arv

Välisministeeriumi andmetel teatasid 2022. aastal turistid 51 seksuaalrünnakust. Enamik juhtudest leidsid aset suvehooaja tipus rannikuäärsetes kuurortides. Lisaks öeldi, et 84 miljoni elanikuga riigis on sagenenud ka taskuvarguste juhtumid.

Ministeerium hoiatas turiste, et nad ei läheks ka kohalike inimeste autodesse. Tihti on pealtnäha sõbralikud kohalikud valmis turiste oma autoga soovitud kohta viima, kuid neid ei tohiks pimesi usaldada. Selle asemel soovitatakse üles otsida registreeritud takso ja panna tähele auto registreerimisnumbrit. Kui siiski on tekkinud mure, siis on abiks reisikorraldaja või Türgi ametivõimud.