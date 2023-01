PÕNEV ⟩ Mis inimese kehaga pika lennureisi ajal juhtub?

Hea uudis on aga see, et enamik neist probleemidest ei pruugi pikemate lendude puhul ilmtingimata juhtuda. Enamasti kimbutavad need mured inimesi just lennuki tõusmise ja maandumise ajal.

Oht trombide tekkeks

Trombid, mis on seotud pikaajalise liikumatusega, valmistavad reisijatele tihti muret. Lennukis pidevalt istudes on ohus peamiselt niigi nõrga tervisega riskirühmades olevad inimesed. 2022. aasta uuringute kokkuvõtte selgitab, et mida kauem kestab reis, seda suurem on trombide tekkimise risk.

Kui lennukis on istutud juba kauem kui neli tundi, on oht tervisele iga järgneva tunniga suurem. Pikkade lendude puhul soovitatakse aegajalt siiski võimaluse püsti tõusta ja jalgu sirutada ning piisavalt vedelikku tarbida.

Lennuväsimus ja haigused

Paljudele pikki lennureise kogenud inimestele pole lennuväsimus kindlasti võõras. See on erinevaid ajavööndeid ületades tekkiv segadus, kui kehal on raske kohaliku ajavahega kaasa minna ning elab endiselt koduse kellaja järgi. Pikemad lennud tähendavad, et ajavööndite vahe võib muutuda väga suureks ning see väsitab keha ja ka mõistust.

Kui pikad lennureisid on väga sagedased, on võimalik et mida kauem inimene õhus viibib, seda suurem on tema kokkupuude kosmilise kiirgusega. Nagu nimigi viitab, on see kosmosest pärit kiirgus, mis võib suurendada erinevate haiguste riske. Siiani pole teadlased välja selgitanud kui suur kokkupuute tase on kehale ohutu.