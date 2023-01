TERVISLIK LAHENDUS ⟩ Mehhikos ei tohi enam avalikult suitsetada

Alates 15. jaanuarist laiendas valitsus seadust ning nüüd hõlmab karm reegel kõiki avalikke sise- ja välisruume, nagu hotellid, kuurordid, rannad, pargid ja kohad, kus võivad lapsed viibida. Ainsad kohad, kus nüüd kahjulikku harjumust nautida saab, on eramajad või õuealad, mis kuuluvad eraomanikele.

Mehhiko kehtestatud seadus on nüüd üks maailma rangemaid tubakavastaseid reegleid. Reutersi andmetel võib avalikes kohtades suitsetavaid turiste oodata 46–277-eurone trahv. Neid, kes keelduvad politseiga koostööd tegemast, võib ka 36 tunniks vangi viia. Lisaks tavalistele sigarettidele on karmistatud ka e-sigarettide kasutamise eeskirju. Neid ei saa Mehhikos importida, müüa ega ka avalikes kohtades kasutada.

Mehhiko pole siiski ainus riik, kus kehtivad ranged seadused, mis suitsetamist piiravad. Iirimaal, Kreekas, Ungaris ja Maltal on sarnased piirangud juba ammu jõustunud. Eelmisel aastal keelustas Costa Rica suitsetamise kõigis avalikes kohtades, sealhulgas baarides, restoranides ja bussipeatustes. Seaduse peamine idee on selles, et avalikes kohtades olevad inimesed ei peaks suitsetajate kõrval passiivselt suitsu sisse hingama.

Isegi kui suitsetamine avalikus kohas on lubatud, siis on paljudes riikides teatud alad, kus sigareti süütamise eest võidakse trahv määrata. Barcelonas keelati suitsetamine randades, et lõpetada sigaretikonide sattumine rannaliiva sisse. Populaarne Prantsusmaa suusakuurort Les Gets on samuti keelanud suitsetamise kõikides avalikes kohtades, et suitsukonid keskkonda ei saastaks.

Tavalistele sigarettidele lisaks on ka e-sigarettidele mitmes riigis väga karmid reeglid. Kolumbias ja Iraanis on e-sigareti suitsetamine avalikus kohas ebaseaduslik ning Türgis on keelatud elektroonilisi sigarette osta. Singapuris e-sigareti omamisega vahele jäädes võib ees oodata 1395-eurone trahv.