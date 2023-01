Huvitavad reisisihtkohad 2023. aasta suvel - avasta Euroopat

Pariis: Valguse linnana tuntud Pariis on kuulus oma kunsti, toidu, moe ja ajaloo poolest. See on suurepärane sihtkoht kultuurihuvilistele ning Pariisi peetakse üheks maailma kõige romantilisemaks sihtkohaks. Netflixi sari ‘Emily in Paris’ filmiti enamuses Pariisis, ning juba sel suvel plaanivad enamus sarja fänne külastada Pariisi vaid sel eesmärgil.

Prantsuse Riviera: see piirkond, tuntud ka kui Côte d'Azur, on tuntud oma kaunite randade, selge sinise vee ja luksuslike kuurortide poolest. See on populaarne sihtkoht neile, kes otsivad lõõgastavat rannapuhkust.

Provence: see Lõuna-Prantsusmaa piirkond on tuntud oma maaliliste külade, mägede ja lavendliväljade poolest. See on suurepärane sihtkoht neile, kes on huvitatud välitegevusest ja loodusest.