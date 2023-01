USKUMATU ⟩ Lennufirma kaotatud kohver ilmus välja neli aastat hiljem

April Gavin on sotsiaalmeediaplatvormile TikTok üles laadinud rea videoid, kus ta oma kaotsi läinud ja nüüd taas välja ilmunud pagasi seiklustest räägib. Ta selgitab, et kohver läks kaduma 2018 aasta augustis, kui ta tööreisilt tagasi koju lendas.

Gavin selgitas, et lennufirma otsis tema kohvrit mitu kuud, kuniks tunnistas, et see on kadunud kui tina tuhka. Naine lisas, et kuigi lennufirma maksis talle hüvitist, oli see väiksem kui kohvri ja selle sisu väärtus kokku.