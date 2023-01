SUVEL MATKAMA ⟩ Nendes Euroopa riikides on võimalik looduses telkida

Hiljuti suutis Inglismaal asuv Dartmoori rahvuspark kohalike maaomanikega läbi rääkida, et inimesed saaksid rahvuspargis telkida. Pargis oli varasemalt seadus, mis keelas turistidel ilma maaomanike loata telkida. Nüüd maksab riik omanikele avalikustamata summa, et telkijad rahvusparki nautida saaksid. Kuigi Dartmoor on praegu ainus koht Inglismaal, kus on võimalik looduses telkida, siis on mõne riigi seadused looduses ööbimisel palju leebemad.

Šotimaa

Šotimaa on mugav riik looduses ööbijatele, sest piiranguid on seal väga vähe. Tänu 2003. aastal loodud maareformi seadusele saab telkija oma ööbimiskoha püsti panna enamikul avalikel maadel, kuid on ka mõned erandid. Selleks, et vältida ülerahvastumist ja hoida loodust, saavad matkajad mugavalt ja ilma piiranguteta telkida selleks määratud kohtades või Loch Lomondi ja Trossachsi rahvuspargis, kui selleks on taotletud luba.

Teistes piirkondades peavad telkijad võimalusel kasutama pigem kaasa võetud matkapliiti, sest lahtise tule tegemist soovitatakse vältida. Telkides majade läheduses tuleks küsida lähedal asuvatelt elanikelt luba ja hoolitseda oma telgi ümbruses puhtuse eest. Matkajad peaksid pärast telkimist jätma ümbruskonna sellisena, nagu nad selle leidsid ja vältima telgi püstitamiseks taimestiku eemaldamist või suuremat kaevamist.

Rootsi