LENNUSAATJA HOIATAB ⟩ Seda jooki tark reisija enne lennukile minekut ei tarbi

Goodwin räägib, et jooke, mis sisaldavad kofeiini, pole tark enne lennukisse minekut tarbida. Lennukiga lendamine on paljude inimeste jaoks pinget tekitav olukord ja näiteks kohvi joomine suurendab kergesti ärevust ja tekitab niigi närvilistele reisijatele rohkem paanikat. Lisaks võib kofeiin põhjustada peavalu ja unetust, mis muudavad pikkade lendude ajal reisi piinarikkaks.

Kõrgel õhus lennu ajal võib kofeiini sisaldavate jookide, nagu kohvi või energiajoogi joomine kehale mõjuda samamoodi nagu alkoholi tarbimine. Kohvi juues tekib kehal suurem soov ka vett tarbida, mis omakorda loob ebamugava vajaduse tihedamalt tualetti külastada. Tualetis käimine ei pruugi lennukis üldse lihtsaks osutuda, kui istutakse akna all või keskmisel istmel ning tualetti minejaid on mitu.

Selleks, et lennuki vahekäigus ebamugavat liiklemist vältida, tuleks igasugune vedeliku tarbimine läbi mõelda. Lisaks ei ole lennukis pakutav tee ja kohv nii puhas, kui võiks arvata. Lennusaatja Kat Kamalani šokeeris eelmisel aastal TikTokis inimesi väitega, et lennuki veepaake puhastatakse harva ja seetõttu oleks kõige parem vältida neid jooke, mis sellel veel põhinevad. Ta sõnas, et stjuardessid joovad seetõttu kohvi või teed haruharva. Lisaks paljastas naine, et lennukites olevate kohvimasinate osi puhastatakse alles siis, kui masin katki läheb.