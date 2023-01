HEA TEADA ⟩ Need nipid aitavad hotellis alati muretult ööbida

Naise esimene trikk päästab neid inimesi, kes tihtipeale kipuvad endale olulisi asju hotelli unustama. Paljud inimesed ei jäta oma väärisesemeid hotellitoa seifi või kappi, sest nad kardavad, et unustavad need kergesti maha. Selle vältimiseks pakub naine välja põneva lahenduse — panna kappi vaid üks jalanõu. Lennusaatja ütleb, et paneb alati koos väärisasjadega toa seifi ka ühe oma kontsakingadest. Ilma kingata pole tal võimalik toast lahkuda ning tänu sellele peab ta peab alati seifi üle vaatama. Kui aga juhtub, et kaasas on rohkem kui üks kingapaar, saavad reisijad seifi või kappi panna kõik esemed, ilma milleta on võimatu lahkuda, näiteks jope või mantel.

Stjuardessi teine ​​näpunäide aitab ka päevasel ajal kardinad korralikult ees hoida. Hotellitubades on enamasti pimendavad kardinad, kuid mõnes hotellis ei kata need korralikult akent ja külalised peavad juba varahommikul taluma kahe kardina vahelt paistvat valgust. Estheri sõnul on lihtne viis selle parandamiseks kasutada paljudes hotellitubades olevaid klambritega riidepuid, mis hoiavad kardinaid nii öösel kui ka päeval koos.