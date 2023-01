Kas USAs tahetakse maskimandaati taastada?

Veebilehe Travelpulse andmeil on turismitööstus reageerinud uudisele kahetiselt. Leidub neid, kes ei salga, et nad sunduslikult maski kanda enam ei taha ning usuvad, et see peaks olema vabatahtliku valiku küsimus, sellal kui oponendid arvavad, et kui maskikohustus taas tuleb, siis ju on teadlastel ja poliitikutel selle kehtestamiseks õiged põhjused. Ülemaailmset reisiriski-, evakuatsiooni- ja julgeolekufirmat Global Rescue juhtiv Dan Richards sõnab aga, et maskimandaadi taastamine oleks hoolimatu ja tarbetu tegu, mis hakkab taas külvama hirmu ja ebakindlust ning kahjustab niigi haavatud sektorit.