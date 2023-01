JUST NÜÜD ⟩ Matkamess Helsingis: maovein, kaardirott ja suur hall täis reisiunistusi

Oluliseks märksõnaks messil oli sustainability ehk jätkusuutlikus. Sellest räägiti palju, nagu ka Helsingi plaanidest muutuda 2030. aastaks täiesti süsinikuneutraalseks linnaks. Eesmärk paistab olevat see, et turistid võiks Soome jõudes tulevikus kergendustundega ohata: olen siin mõnda aega elades ja tarbides keskkonnale palju ohutum kui kodus. Minna on siiski veel mõnevõrra, sest messil polnud kõikvõimalike värviliste ja pealtnäha just mitte eriti biolagunevate buklettide, brožhüüride ja meenetenänniga kokku hoitud, mõnigi asi tundus nii heas kui halvas mõttes just nagu vanasti. Silma torkas seegi, et jätkusuutlikuse paneelis osalejad arutlesid tehtu ja teoksiloleva üle plastikveepudelitega koormatud laua taga. Kuid jätkusuutlikusest ja keskkonnast rääkida tuleb ning loodetavasti jõutakse samm-sammult ka reaalsuseni, kus reisimine keskkonnajalajälge enam ei suurenda.