Populaarsete reisivahendusportaalide omanikfirma kuulutas välja pankroti

«Anname teada, et seoses Otravo pankrotiga ei saa Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskused enam menetleda nende vahendajate vastu suunatud kaebusi. Otravo on avaldanud oma kodulehel ka inglisekeelse teate , mis annab klientidele juhiseid edasiseks käitumiseks, muuhulgas broneeritud lennupiletite ja nendega seotud lisateenuste kohta. Lisaks lendudele sai vahendusportaalide kaudu broneerida ka majutust ja autorenditeenust,» ütles Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) EL tarbija nõustamiskeskuse ekspert Heldin Malmet.

Kui tellitud teenuse broneering on kinnitatud – võta ühendust teenusepakkujaga!

Kui oled ostnud teenuse, näiteks lennupiletid või majutuse mõnelt eelnimetatud vahendajalt ja selle kohta kinnituse saanud, tuleks küsida oma broneeringu staatuse kohta informatsiooni otse teenusepakkujalt (näiteks lennufirmalt või majutusettevõttelt). Veendu ka, et teenusepakkujal on olemas sinu kontaktandmed. Broneeringus muudatuste tegemine ja makse tagastamine toimub teenusepakkuja kaudu, kuna vahendaja klienditeenindus enam ei tööta.

Kui tellitud teenust ei ole tarnitud – pea meeles võlausaldaja vastutust!

Kui oled maksnud väljastamata lennupiletite eest krediitkaardiga, võiksid pöörduda krediitkaardi väljastanud panga poole. Müüja pankroti korral on krediidiandja kohustatud tarbijale makse tagastama krediidiandja vastutusest lähtuvalt. Kui teenuse eest on tasutud deebetpangakaardiga, võta samuti ühendust oma pangaga. Osade pankade lepingutingimuste kohaselt järgitakse ka pangakaardimaksete puhul krediitkaardimaksega sarnaseid tagasimakse põhimõtteid.

Pankrotiavalduse esitamine – ole valmis pikaks menetlusajaks.