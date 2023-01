EHMATAV ⟩ Miks on lennuki kõikides akendes augud?

Lennuki akende all ääres olev auk ei ole seal kogemata, vaid olulise põhjusega — see reguleerib lennuki salongis olevat rõhku. Lennueksperdid räägivad, et mida kõrgemale lennuk tõuseb, seda madalamaks õhurõhk ümberringi muutub. Lennuki salongis on rõhutase rangelt kontrollitud ja selleks, et väljas olev rõhk lennukis olevate inimeste tervist häirima ei hakkaks, on vajalik väike auk aknas.

Akende klaasid koosnevad kolmest kihist ning just nii mitu kihti klaasi on vajalik selle jaoks, et nii lennukist seest kui ka väljast suruvad erinevad rõhutasemed klaasile viga ei teeks. Õues olev madal õhurõhk surub lennuki välimisele klaasile, ning keskmine klaas töötab varuvariandina, juhul kui välimine klaas peaks katki minema. Selleks, et eriti ettevaatlik olla, on iga klaasikihi vahel ka väike õhuruum.