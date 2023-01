UNISTUSTE SIHTKOHT ⟩ Madeira saar, mida peetakse Euroopa Hawaiiks

Saarest on vaimustunud paljud, ajakiri Forbes nimetas Madeira üheks parimaks kohaks, mida 2023. aastal külastada. Euroopas asuvale Maderiale on kerge reisida, sest lendamine ei võta liialt kaua aega ning ka raha ei pea vahetama, sest Portugali kohalik valuuta on euro.

Madeiral on palju põnevaid vaatamisväärsusi, nagu Monte Palee troopikaaed, millele on Tripadvisori lehel turistid andnud kõige kõrgema hinnangu. Suures troopikaaias on botaanikahuvilistel võimalik näha märkimisväärset eksootiliste taimede kollektsiooni.

Foto: Shutterstock

Turistid kiidavad, et Monte Palee aiad on põnevalt kujundatud ja seal on palju huvitavat vaadata ka neil, kes suured taimesõbrad ei ole. Lisaks saab paleed külastades teada palju hoone värvikast ajaloost ja tegevust leiab tervele perele.

Madeira on ideaalne sihtkoht matkajatele, sest seal on palju kergesti ligipääsetavaid mägesid, mis viivad turistid pilvedest kõrgemale.

Pico do Arieiro on üks saare populaarsemaid mägesid ja selgel päeval saavad turistid ülevalt näha ka naabersaart Porto Santot.

Foto: Shutterstock

Portugali saar Madeira on ideaalne koht talvise ilma eest põgenemiseks, kuna temperatuur on igal aastaajal peaaegu alati kergelt soe. Saare meretemperatuur on tavaliselt püsivalt 19 kraadi ringis, mis tähendab, et turistid saavad isegi jaanuaris meres supelda.