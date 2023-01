Nepali lennukatastroofis hukkunud piloodi abikaasa suri samasuguses õnnetuses 16 aasta eest

Wikipedia andmeil on Yeti Airlinesi lennukid osalenud kokku seitsmes õnnetuses, neist osa pole olnud rasked. Enne pühapäevast katastroofi said Yeti Airlinesi reisijad viimati surma 2008. aastal.

Eile kirjutas Postimehe reisiveeb, et Yeti Airlinesi katastroofi edastati ilmselt ühe kabiinis filminud reisja poolt reaalajas Facebooki. Tänaseks on CNN kinnitanud, et video teinud reisija nimi ja asend lennukis vastasid tema istekoha numbrile.