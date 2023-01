Pühapäeviti ei tohi muru niita: need on 10 maailma kõige veidramat seadust

Barcelonas on ebaseaduslik bikiine kanda ja palja ülakehaga ringi käia

Barcelonas on keelatud käia ilma särgita või kanda bikiine väljaspool linna randu. Turistidest ülerahvastatud piirkonnas viisaka tooni hoidmiseks keelustati linna ametnike poolt 2011. aastal rannariietes ja palja ülakehaga linnas liikumine. Poodides ja kohvikutes käies peab riided selga panema, sest bikiinides linna külastades peab olema valmis maksma 280 eurot trahvi.

Singapuris ei tohi maha sülitada

Singapuris on avalikus kohas maha sülitamine seadusevastane. Need, kes halva teoga siiski vahele jäävad, võivad esimese karistusena saada trahvi 1000 Singapuri dollarit (ligikaudu 720 eurot). Kui see pole seaduserikkuja esimene kord, võib teise trahvi suuruseks olla lausa 2000 Singapuri dollarit (1400 eurot). Kolmanda ja enama rikkumise korral peab välja käima kuni 5000 Singapuri dollarit (ligikaudu 3500 eurot).

Norras ei või ilutulestikku kasutada — välja arvatud aastavahetusel

Norras tohib ilutulestikku õhku lasta vaid aastavahetusel, vana-aasta õhtul kella kuuest kuni kella kolmeni 1. jaanuari hommikul. Mõnel teisel ajal ilutulestiku kasutamine on rangelt seadusega keelatud. Ranged reeglid on ka ilutulestiku ostmise osas — selleks on määratud kindlad kohad, kust rakette osta saab ning neid on võimalik soetada vaid paar päeva enne aastavahetust.

Boliivias ei tohi abielus naised restoranis palju veini juua