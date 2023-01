KOHUTAV VIDEO ⟩ Kas reisija tegi Nepali suurest lennuõnnetusest reaalajas videreportaaži?

Twitterist leitavas minuti ja 26 sekundi pikkuses videos võib näha lennukit lendamas juba mobiiliside jaoks piisavalt madalal, on kuulda reisijaid naljatlemas ja omavahel rääkimas. Ühtäkki näib filmimisfookus kaduvat, on kuulda ärevaid hüüdeid ja karjeid. Siis tundub kostuvat plahvatus, millele järgnevad punakad leegid. Seejärel läheb ekraan The Guardiani andmeil mustaks ja enam pole midagi kuulda.