Analüüsi- ja konsultatsiooniettevõte GlobalData on löönud numbrid kokku ning selgitanud välja, milline riik oli eelmisel aastal kõige ihaldatuim sihtkoht.

Ilmselt ei tule see paljude jaoks üllatusena, et esikoht kuulub Prantsusmaale, mis on seda tiitlit kandnud üksjagu kordi. Näiteks aastal 2019 külastas baguette-maad 88,1 miljonit inimest, mis oli esikohale tõusmiseks piisav. 2022. aastal oli välisturistide koguarv aga väiksem (66,6 miljonit), kuid siiski esikoha jaoks piisav. Selle tulemusega tõukas Prantsusmaa 2021. aastal krooni kandnud Hispaania oma troonilt.