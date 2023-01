Selle nipiga kindlustad, et saad pärast lendu oma pagasi alati esimesena kätte

Kahjuks tundub mõnikord, et pagasi kättesaamine võtab terve igaviku, eriti kui sinu kohver on viimane, mis lennukist pagasilindile laaditakse. Selle probleemi vältimiseks on aga kaks nippi, mida sa ehk ei teadnud.

Esimene nõuanne on see, et peaksid oma kohvrile muretsema kleebise, mis näitab, et kohvris on haprad asjad.

Kleebis «Fragile» tähendab, et su kohvris võivad olla õrnad ja kergestipurunevad esemed. Foto: Shutterstock

Sellise kleebisega kohvrid laaditakse lennukisse tavaliselt viimastena, mis omakorda tähendab, et pärast lendu jõuavad need esimesena pagasilindile. Selle kleebise saab paluda lennujaamatöötajalt.

Teine nipp on lihtsalt registreerida end võimalikult hilja sisse ja anda kohver töötajatele viimasel minutil. Nii pannakse sinu kohver viimaste seas lennukisse ja maandudes saad selle kohe esimesena kätte. Küll aga võib juhtuda see, et kui jääd meelega molutama, ei pruugi sa turvakontrollist õigeks ajaks lennukile jõuda.