EKSPERT HOIATAB ⟩ Põhjus, miks ei tohiks lennukis magama jääda

Mõned meist on nii head magajad, et suikuvad unne kohe, kui lennuk õhku tõuseb. Eelkõige võib see aga väga kahjulik olla. Ekspertide sõnul ei tohiks ükski inimene õhkutõusmise ja maandumise ajal magada.

Asi on nimelt õhurõhu erinevuses lennukis, mis mõjutab keha eriti just õhkutõusmise ja maandumise ajal. Õhkutõusmisel ja maandumisel muutub õhurõhk lennuki sees väga kiiresti. Meie keha aga teab, kuidas reageerida muutuvale õhurõhule ja reguleerib rõhuerinevust automaatselt läbi keskkõrva. See aga eeldab ärkvel olemist, sest magades ei suuda keha ja keskkõrv õigel viisil reageerida.

See võib põhjustada valu ja survet kõrvas. Halvimal juhul hakkab teie sisekõrv veritsema ja kuulmekile või sisekõrva membraan rebeneb. Halvimal juhul võib see põhjustada isegi kuulmiskahjustusi.