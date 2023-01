ESIMENE EUROOPAS ⟩ airBaltic hakkab sel aastal pakkuma tasuta kiiret internetti

Tänu sellele tagab Starlink oma kasutajatele märgatavalt väiksema hilinemise ja suurema andmesidekiiruse. Starlink pakutav internetimaht ja kiirus on piisav tegemaks videokõnesid, mängima veebimänge jne.

«See on ajalooline hetk nii airBaltic'u kui kogu sektori jaoks. Juba varsti saab Baltikumi lennufirma esimeseks Euroopas, kes käivitab piiramata, kiire ja tasuta satelliitinternetiühenduse lennukipardal. Oleme elevil, et saame veelgi parendada oma teenust kõikidel lendudel, mis hõlmavad Euroopat, aga ulatuvad ka väljapoole selle piiridest,» ütles airBaltic'u juhatuse esimees Martin Gauss.

«Meil on väga hea meel, et leidsime õige koostööpartneri ja ühendusteenuste pakkuja, SpaceX Starlink, kes sobib hästi kokku meie soovide ja vajadustega. Tänaseks on airBaltic'ul kõige kaasaegsem lennukipark, mis varsti saab ka kõige kaasaegsema lahenduse internetiühenduse jaoks,» lisas Martin Gauss.